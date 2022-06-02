"МарZота" – Андрющенко розповів про зраду поліцейських Маріуполя

Радник мера окупованого міста показав відео колаборантів

Петро Андрющенко сподівається, що зрадникам доведеться відповісти / Колаж "Сьогодні"

В тимчасово окупованому російською армією Маріуполі зафіксовано факти переходу українських правоохоронців на бік ворога.

Відповідне відео виклав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі .

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Що відомо

"МарZота найвищого рівня. Поліцаї. Співробітники поліції м. Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбіччя життя набагато швидше за справедливий суд. Сволота", – написав емоційний пост Андрющенко.

Нагадаємо, що в Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться в ухваленому парламентом законопроєкті № 7116.

Національне антикорупційне бюро України сформувало для Служби безпеки України базу даних із сотень людей, які можуть бути зрадниками України.

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Обстановка