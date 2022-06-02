"МарZота" – Андрющенко рассказал о предательстве полицейских Мариуполя

Советник мэра оккупированного города показал видео коллаборантов

Петр Андрющенко надеется, что предателям придется ответить / Коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном российской армии Мариуполе отмечены факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.

Соответствующее видео выложил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Реклама

Что известно

"МарZота высочайшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь намного быстрее справедливого суда. Сволочи", – написал эмоциональный пост Андрющенко.

Напомним, что в Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сформировало для Службы безопасности Украины базу данных из сотен человек, которые могут быть предателями Украины.

Реклама

Обстановка