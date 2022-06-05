Оккупанты превратили Мариуполь в гетто для украинцев: что происходит в городе

Людей лишили самого необходимого и заставляют работать за еду

Оккупанты превратили Мариуполь в гетто / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто, местные жители стоят в очередях за питьевой водой и работают за еду, выдачу гуманитарной помощи урезали.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"Для получения питьевой воды теперь обязан записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды из-за естественных причин – летней жары", – пишет Андрющенко.

По его словам, гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена:

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"Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным исключительно через "работу". Практика еда за работу возобновилась".

Советник мэра Мариуполя рассказал, что молодежь заставляют записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в частности, в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР".

"Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", – подчеркнул он.

Ситуация в Мариуполе