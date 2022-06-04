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Оккупанты в Мариуполе начали делить добычу: кому достанутся украденные заводы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 19:42
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Подготовка к уничтожению уцелевших предприятий и мародерству идет полным ходом
Оккупанты в Мариуполе начали делить украденные заводы
Оккупанты в Мариуполе начали делить украденные заводы / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в Мариуполе начали делить имущество предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а что останется – распилить на металлолом.

Об этом пишет в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В результате внутренних распрей между группами влияния ФСБ (Донецк/Пушилин против Мариуполь/Иващенко) окончательно победа осталась за донецким кланом. Это подтверждается не только входом отдельного корпуса кадыровцев, большинство которых задействовано в мобильном патрулировании Мариупольского района, но и заявлениями об управлении "национализированной" украденной собственностью мариупольских заводов", – пишет Андрющенко.

По его информации, по согласованию с донецким руководством оккупантов мариупольские заводы переходят под управление ООО "ЮГМК", которым руководит российский предприниматель Евгений Юрченко. Именно в эту псевдокоммерческую группу были в 2019 году переданы все металлургические предприятия оккупированной части Донецкой области.

"Наиболее интересно, какая судьба будет у "Азовобщемаша" и "Азовэлектростали", которые принадлежат семье Савчука и за чьими активами именно присматривал Иващенко. Здесь либо тоже перейдут в руки донецких, либо все же семья Савчука из Франции "откупит" свои активы – наблюдаем", – отметил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко напомнил, что ООО "ЮГМК" выполняет функцию "демонтаж и транспортировка" оборудования на российские металлургические производства, а то, что невозможно демонтировать, идет в металлолом по тому же адресу.

"Разрушение и мародерство – настоящий слоган фирмы. Для мариупольцев это означает одно – еще одни бесполезные надежды на работу. Очередной обман оккупационных властей о запуске заводов, что в принципе – не новость. Но активная подготовка к уничтожению и мародерству уже началась. В итоге – оккупантам прибыль. Мариупольцам – ничего", – подытожил он.

Оккупанты воруют из Мариуполя металл

В акватории Мариупольского порта были замечены суда под флагом РФ, которые швартуются под загрузку металлопроката.

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Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. В общей сложности это почти 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов.

Представители группы "Метинвест" подчеркнули, что мародерство, совершаемое россиянами в Украине, является тяжким международным преступлением.

Недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

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