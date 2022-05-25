З особливим цинізмом. В Маріуполі окупанти облаштували новий "фільтраційний" штаб (відео)

Під фільтрацію потрапляють як дорослі, так і діти

Окупанти продовжують фільтрацію в Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт в Маріуполі. Він розташований у приміщенні "Метро". Особливий цинізм від окупантів проявляється в тому, що гуманітарна допомога та фільтраційний штаб розмістили в одному місці.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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Фільтрацію разом з ФСБ знов здійснюють окупанти з лав "державних волонтерів". Одну із розмов молодих цивільних окупантів опублікував Андрющенко.

Крім того, за словами радника мера, вчора з Маріуполя до фільтраційного пункту в село Безимене Новоазовського район було вивезено 346 маріупольців, зокрема 24 дитини.

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До того ж, з села Безимене до Таганрогу Росія депортувала 230 маріупольців, зокрема 15 дітей.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення. При посадці в автобуси окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Новоазовського району, де розміщується фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безименного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

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Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

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