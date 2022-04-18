Глава української розвідки назвав причину поразки окупантів під Києвом

Кирило Буданов здивований некомпетентністю російських генералів

Кирило Буданов зазначив, що окупанти не просто відступили з Київщини - їх вигнали / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська, які наступали на Київ, продемонстрували надзвичайно непрофесійний рівень свого командування.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Spiegel, яке цитує у Facebook пресслужба ГУР.

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На запитання, чому РФ вирішила вивести свої війська з Київської області, Буданов відповів, що окупанти не просто відступили – їх вигнали.

"Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити", – пояснив він.

Керівник розвідки здивований тим, наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції:

"Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так, – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність".

Також Буданов прокоментував бойові втрати російського військового командування.

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"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо – це пам'ятник ідіотизму", – зазначив глава ГУР.

Окупанти не відмовилися від мети захопити Київ

Російські окупанти бачать кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами заступниці голови Міноборони, росіяни вторгалися 24 лютого "заради того, щоб захопити Київ насамперед і всю Україну".