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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти не відмовились від мети захопити Київ – Маляр

Павло Заяць Павло Заяць
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12 квітня, 19:27
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Навіть затишшя у війні не означатиме, що росіяни відмовились від своїх планів
Ганна Маляр назвала кінцеву мету окупантів в Україні
Ганна Маляр назвала кінцеву мету окупантів в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вбачають кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над всією країною.

Про це на каналі "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Кінцевою метою Російської Федерації є повний контроль над Україною. Це їхня мета не тільки цієї війни, яку ми з вами розглядаємо з 2014 року. Це взагалі їхня історична мета, і ми багато сотень років в різних фазах активності бачимо реалізацію цієї їхньої задачі або політичної амбіції. Тому ми повинні усвідомлювати, що навіть якщо буде затишшя, буде перемога, це не означає, що на цьому ми повинні зупинитися і у Росії цих планів не буде", – переконана вона.

За словами заступниці глави Міноборони, росіяни вторгалися 24 лютого "заради того, щоб захопити Київ насамперед, і всю Україну".

"Вони від цієї мети не відмовилися. Просто через те, що вони не змогли її реалізувати, їм потрібно якимось чином виправдовувати своє знаходження тут для їхнього електорату та їхнього керівництва. Тому вони ставлять зараз перед собою менші цілі. Меншими цілями для них є Маріуполь та географічні кордони Донецької та Луганської області. Але це не означачє, що вони на цьому хочуть ставити крапку", – наголосила Маляр.

У НАТО очікують "дуже кривавого" етапу війни в Україні

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій.

"Все вказує на те, що на нас чекає швидкий вступ у другий етап цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, більш відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході – на Донбасі, так і на півдні – у бік Криму та Маріуполя", – сказав Джоане, додавши, що другий етап війни є "неминучим".

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили собі проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

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Також сайт "Сегодня" поінформував, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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