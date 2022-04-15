У Держдумі РФ закликали бомбити Київ та знищити Зеленського (відео)

Депутат Сергій Миронов заявив, що РФ не має вести з Україною переговори

Російський депутат закликав знищити президента України / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Держдуми РФ, голова фракції "Справедлива Росія – За правду!" Сергій Миронов відкрито закликав до бомбардування Києва та ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Таку заяву Миронов зробив в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Антону Красовському.

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На запитання, чи РФ має бомбити адміністрацію президента України, депутат заявив про необхідність "бомбити ті місця, де дійсно знаходяться центри прийняття рішень – Зеленський, генералітет".

На зауваження пропагандиста, що у разі загибелі Зеленського Кремлю не буде з ким вести перемовини, Миронов відповів:

"Туди йому й дорога. Розмовляти там нема з ким".

Мінооборони РФ пригрозило ударами по Києву, Арестович відповів

Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема в Києві, у разі "диверсій" та нанесення ударів українськими військами по об'єктах у Росії.

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Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на будь-який постріл РФ з українських органів управління може послідувати удар у відповідь.

"Можливо, Верховна Рада, Кабмін, можливо, Офіс президента. Ну ми завжди готові, нехай летить, подивимося. Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління знайдеться своє різьблення. Тут треба бути акуратним у питанні підняття ставок..." – сказав Арестович.

Своєю чергою, Міністерство оборони США вважає, що Київ продовжує перебувати під загрозою ракетного обстрілу .