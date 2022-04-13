Окупанти проявили повний ідіотизм: Арестович розповів, як вдалося відстояти Київ

Військові РФ намагалися застосувати радянський досвід, але зазнали фіаско

Олексій Арестович розповів, як армія РФ застрягла під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не змогли захопити Київ, оскільки, намагаючись створити чисельну перевагу, залишили себе без постачання.

Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

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"Російська армія добре воює тільки тоді, коли має чисельну перевагу. Радянська школа побудована – 1 до 10, все знесли, пройшли і перемогли. Виходить, що вони приїхали сюди це реалізовувати на Київщину", – зазначив радник голови ОПУ.

За його словами, планам РФ завадила місцевість на північ від Києва – "плутанина боліт, заплав, річок".

"Географічний мис Буча-Ірпінь-Гостомель оточений річками, ярами, болотистими заплавами. Вони приперлися наприкінці лютого-початку березня в болотисті заплави. Підірвали мости – вони там стали назавжди, немає жодних шансів вийти. Це повний ідіотизм з військової точки зору", – наголосив Арестович.

Як пояснив радник голови ОПУ, росіяни "намагалися створити чисельну перевагу у Києві та забили собі дороги своєю ж технікою".

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"І постачання не може дійти. 30 танків – це грізна сила, але 30 танків без палива – це 30 шматків заліза, які тільки заважають. На це вони почали перетворюватися. А ще ми схаменулися – партизани, спецназ і місцеві жителі почали палити їм колони. Ми почали активно бити по них артилерією та авіацією, і у них виникли стовпотвори – вони тупо не могли просунутися... Вони відправили під Київ 32-35 батальйонно-тактичних груп, з них 12-14 було знищено практично повністю".

Окупанти не відмовилися від мети захопити Київ

Російські окупанти бачать кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами заступниці голови Міноборони, росіяни вторгалися 24 лютого "заради того, щоб захопити Київ насамперед і всю Україну".