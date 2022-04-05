Окупанти знищили дендропарк під Києвом: вкрали навіть садові інструменти

Російські окупанти знищили дендропарк у селі Мотижин під Києвом – розбомбили будівлі й техніку на території парку, а також викрали садові інструменти.
Про це повідомляє у Facebook адміністрація приватного дендропарку "Добропарк".
"Друзі, нарешті можемо вийти на зв’язок і відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог завдав нещадного удару і по "Добропарку". Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструменти орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко", – йдеться в повідомлення.
Водночас, у "Добропарку" зазначили, що персонал, на щастя, живий та в безпеці.
Далі по темі
Зеленський заявив, що російські війська знищують мирні міста
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що країна продовжує готуватись до ще жорстокішої активності окупантів.
"Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста", – сказав він.
За його словами, у багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти "робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому".