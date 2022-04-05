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Оккупанты уничтожили дендропарк под Киевом: украли даже садовые инструменты

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 08:42
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Здания на территории дендропарка повреждены обстрелами
Территория дендропарка до и после вторжения РФ
Территория дендропарка до и после вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты уничтожили дендропарк в селе Мотыжин под Киевом – разбомбили здания и технику на территории парка, а также украли садовые инструменты.

Об этом сообщает в Facebook администрация частного дендропарка "Добропарк".

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"Друзья, наконец-то можем выйти на связь и ответить на ваши многочисленные сообщения. К сожалению, враг беспощадно нанес удар и по "Добропарку". Полностью уничтожен главный дом, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали и все другие здания. Вдребезги уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить сложно", – говорится в сообщении.

В то же время, в "Добропарке" отметили, что персонал, к счастью, жив и в безопасности.

Зеленский заявил, что российские войска уничтожают мирные города

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что страна продолжает готовиться к более жестокой активности оккупантов.

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"Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города", – сказал он.

По его словам, во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты "делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад".

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