На Київщині знайшли мертвими старосту села та її чоловіка

23 березня російські військові викрали голову села Мотижин Київської області Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина

Старосту Мотижина та її чоловіка знайшли мертвими. Колаж "Сьогодні"

Після звільнення Київської області від окупантів знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких окупанти викрали 23 березня.

Про це повідомляє селища Макарова Вадим Токар в Telegram.

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"Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, взятих у полон орками 10 днів тому. Досі їх доля була невідома", – повідомив Токар.

Раніше родичі сім'ї повідомляли, що 23 березня російські військові викрали голову села Мотижин Київської області Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. 26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що через викрадення російськими окупантами старости Мотижина розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Чи безпечно повертатися додому?

Незважаючи на те, що Збройні сили України звільнили міста на Київщині, їх жителям повертатися рано. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Куліба.

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"ЗСУ звільняють населені пункти Київської області від окупантів. Це чудові новини. Але повертатися до міст ще рано", – зазначив Кулеба.

Наразі будуть продовжені роботи з відновлення газопостачання, води, електрики та розмінування.

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