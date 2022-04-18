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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Глава украинской разведки назвал причину поражения оккупантов под Киевом

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 11:20
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Кирилл Буданов удивлен некомпетентностью российских генералов
Кирилл Буданов отметил, что оккупанты не просто отступили с Киевщины – их выгнали
Кирилл Буданов отметил, что оккупанты не просто отступили с Киевщины – их выгнали / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска, которые наступали на Киев, продемонстрировали очень непрофессиональный уровень своего командования.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию Spiegel, которое цитирует в Facebook пресс-служба ГУР.

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На вопрос, почему РФ решила вывести свои войска из Киевской области, Буданов ответил, что оккупанты не просто отступили – их выгнали.

"Началось с того, что мы вернули город Ирпень. Это чревато разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что всего за несколько дней они оказались в той же ситуации, в которую сами любят поставить врага – окружение и разделение своих сил. Поэтому они решили отступить", – объяснил он.

Руководитель разведки удивлен тем, насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции:

"Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что да, – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желание за реальность".

Также Буданов прокомментировал боевые потери российского военного командования.

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"Мы задали себе этот вопрос. И нашли только один ответ: чрезвычайно низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки отдельно – это памятник идиотизма", – отметил глава ГУР.

Оккупанты не отказались от цели захватить Киев

Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, россияне вторгались 24 февраля "ради того, чтобы захватить Киев прежде всего и всю Украину".

"Они от этой цели не отказались. Просто из-за того, что они не смогли ее реализовать, им нужно как-то оправдывать свое нахождение здесь для их электората и их руководства. Поэтому они ставят сейчас перед собой меньшие цели. Меньшими целями для них являются Мариуполь и географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не означает, что они на этом хотят ставить точку", – подчеркнула Маляр.

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