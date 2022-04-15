В Госдуме РФ призвали бомбить Киев и уничтожить Зеленского (видео)

Депутат Сергей Миронов заявил, что РФ не должна вести с Украиной переговоры

Российский депутат призвал уничтожить президента Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Госдумы РФ, глава фракции "Справедливая Россия – За правду!" Сергей Миронов открыто призвал к бомбардировкам Киева и ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление Миронов сделал в интервью кремлевскому пропагандисту Антону Красовскому.

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На вопрос, должна ли РФ бомбить администрацию президента Украины, депутат заявил о необходимости "бомбить те места, где действительно находятся центры принятия решений – Зеленский, генералитет".

На замечание пропагандиста, что в случае гибели Зеленского Кремлю не с кем будет вести переговоры, Миронов ответил:

"Туда ему и дорога. Разговаривать там не с кем".

Минообороны РФ пригрозило ударами по Киеву, Арестович ответил

Минобороны РФ пригрозило нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

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Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на любой выстрел РФ по украинским органам управления может последовать ответный удар.

"Возможно, Верховная Рада, Кабмин, возможно, Офис президента. Ну мы всегда готовы, пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления — найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок..." – сказал Арестович.

В свою очередь, Министерство обороны США считает, что Киев продолжает находиться под угрозой ракетных обстрелов.