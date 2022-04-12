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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты не отказались от цели захватить Киев – Маляр

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 19:27
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Даже затишье в войне не будет означать, что россияне отказались от своих планов
Анна Маляр назвала конечную цель оккупантов в Украине
Анна Маляр назвала конечную цель оккупантов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной.

Об этом на канале "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Конечная цель Российской Федерации – полный контроль над Украиной. Это их цель не только этой войны, которую мы с вами рассматриваем с 2014 года. Это вообще их историческая цель, и мы многие сотни лет в разных фазах активности видим реализацию этой их задачи или политической амбиции. Поэтому мы должны отдавать себе отчет, что даже если будет затишье, будет победа, это не значит, что на этом мы должны остановиться, и у России этих планов не будет", – убеждена она.

По словам заместителя главы Минобороны, россияне вторгались 24 февраля "ради того, чтобы захватить Киев прежде всего и всю Украину".

"Они от этой цели не отказались. Просто из-за того, что они не смогли ее реализовать, им нужно как-то оправдывать свое нахождение здесь для их электората и их руководства. Поэтому они ставят сейчас перед собой меньшие цели. Меньшими целями для них являются Мариуполь и географические границы Донецкой и Луганской области. Но это не означает, что они на этом хотят ставить точку", – подчеркнула Маляр.

В НАТО ожидают "очень кровавого" этапа войны в Украине

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке – на Донбассе, так и на юге – в сторону Крыма и Мариуполя", – сказал Джоанэ, добавив, что второй этап войны является "неизбежным".

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

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Также сайт "Сегодня" информировал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

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Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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