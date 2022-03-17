ФСБ затримало заступника директора Росгвардії Гаврилова, – журналіст

Затримано директора Росгвардії Романа Гаврилова . Про це, посилаючись на незалежні джерела, розповів на своїй сторінці у Твіттері розслідувач Bellingcat, журналіст Христо Грозєв.
Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.— Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022
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"Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділи внутрішньої армії РУ, яка зазнала колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна", – написав він.
Одне джерело зазначило, що Гаврилов був затриманий за "витік військової інформації, що призвела до загибелі людей", а два інших кажуть, що це було за "марнотратство пального".
Принцип для розпізнавання є невиразним: за одним джерелом він був розглянутий на FSB's military counter-intelligence department over "Leaks of military info that led to loss of life", при якому 2 інші визнали це "wasteful squandering of ", Ахем. pic.twitter.com/UynQuWv8sr- Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022
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