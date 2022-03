ФСБ затримало заступника директора Росгвардії Гаврилова, – журналіст

Затримано директора Росгвардії Романа Гаврилова . Про це, посилаючись на незалежні джерела, розповів на своїй сторінці у Твіттері розслідувач Bellingcat, журналіст Христо Грозєв.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.