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Війська РФ розпочали штурм на півдні та Донбасі. Що зараз відбувається на фронті

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17 березня, 14:51
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Окупанти наступають на двох напрямках, на інших – зміцнюють позиції та проводять перегрупування – свіжі дані від Генштабу ЗСУ
Окупанти розпочали наступ в Україні
Окупанти розпочали наступ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують наступальну операцію в Україні та намагаються вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Але всі їхні спроби безуспішні, ЗСУ дають гідну відсіч окупантам. Щоб скувати дії ЗСУ, ворог намагається заблокувати населені пункти на півночі від столиці.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Ворог не відмовляється від нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії", – написали у ЗСУ.

  • На Волинському напрямку фіксують, як окупанти використовують Білорусь для ударів по об'єктах України та логістичного забезпечення військ на Поліському напрямку.
  • На Поліському напрямку ворог намагався взяти раніше зайняті рубежі, втрачені після дій ЗСУ. Успіху на цьому напрямі у них немає, окупанти зазнають втрат, намагаються перегрупувати війська та налагодити логістичне забезпечення.
  • На Сіверському напрямку активних наступальних дій не було, ворог готується відновити наступ, щоб заблокувати Київ із північно-східної сторони. Окупанти хаотично обстрілюють позиції підрозділу ЗСУ та намагаються вести розвідку.
  • На Слобожанському напрямі війська РФ намагалися наступати із району Ізюму, але безуспішно. Вони хочуть закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення.
  • На Донецькому та Таврійському напрямках ворог розпочав наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західній та північно-західній околицях міста, просувається до південної частини міста). На Попаснянському та Волноваському напрямах був невдалий штурм у районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар'їнка. Ворог зазнав втрат, проводить перегрупування військ та поповнює запаси. На Маріупольському напрямі продовжується штурм.
  • На Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили.
  • На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку та обладнав зайняті позиції. Окупанти намагалися наступати на Криворізькому напрямку, взяли під контроль н.п. Мала Шестерня, однак загального успіху не мали.
  • На Таврійському напрямку противник збільшує систему забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнули збірний пункт ушкодженої техніки.

Крім того, противник намагається поширювати фейки як серед людей на тимчасово окупованих територіях, так і на власне населення, щоб сформувати міф про "непереможність" РФ.

ЗСУ просить медіатовариство максимально приховувати персональні дані, фото з особами офіцерського складу (командиров підрозділів), геолокаційною, візуальною, адресною прив'язкою до місць виконання ними завдань. Також вимагають виключити фото- та відеофіксацію, поширення у ЗМІ точної територіальної прив'язки бомбосховищ, щоб ускладнити противнику пошук інформації для ударів по цивільній інфраструктурі.

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Втрати окупантів

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.

Які ще втрати у ворога:

  • Танки – 444;
  • Артилерійські системи – 201;
  • РСЗВ – 72;
  • Системи ППО – 43;
  • Літаки – 86;
  • Гелікоптери – 108;
  • Автомобільна техніка – 864;
  • Легкі швидкісні катери – 3;
  • Цистерни із ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Спеціальна техніка – 10.

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