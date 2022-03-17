Войска РФ начали штурм на юге и Донбассе. Что сейчас происходит на фронте

Российские войска продолжают наступательную операцию в Украине и пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но все их попытки безуспешны, ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Чтобы сковать действия ВСУ, враг пытается заблокировать населенные пункты на севере от столицы.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия", - написали в ВСУ.
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- На Волынском направлении фиксируют, как оккупанты используют Беларусь для ударов по объектах Украины и логистического обеспечения войск на Полесском направлении.
- На Полесском направлении враг пытался овладеть ранее занятыми рубежами, утерянными после действий ВСУ. Успеха на этом направлении у них нет, оккупанты несут потери, пытаются перегруппировать войска и наладить логистическое обеспечение.
- На Северском направлении активных наступательных действий не было, враг готовится возобновить наступление, чтобы заблокировать Киев с северо-восточного направления. Оккупанты хаотично обстреливают позиции подразделения ВСУ и пытаются вести разведку.
- На Слобожанском направлении войска РФ пытались наступать из района Изюма, но безуспешно. Они хотят закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.
- На Донецком и Таврическом направлениях враг начал наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях был неудачный штурм в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Враг понес потери, проводит перегруппировку войск и пополняет запасы. На Мариупольском направлении продолжается штурм.
- В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.
- На Южнобужском направлении противник проводил разведку и оборудовал занятые позиции. Оккупанты пытались наступать в Криворожском направлении, взяли под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имели.
- На Таврическом направлении противник наращивает систему обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернули сборный пункт поврежденной техники.
Кроме того, противник пытается распространять фейки как среди людей на временно оккупированных территориях, так и на собственное население, чтобы сформировать мифы о "непобедимости" РФ.
ВСУ просит медиаобщество максимально скрывать персональные данные, фото с лицами офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязкой к местам выполнения ими задач. Также требуют исключить фото- и видеофиксацию, распространение в СМИ точной территориальной привязки бомбоубежищ, чтобы усложнить противнику поиск информации для ударов по гражданской инфраструктуре.
Потери оккупантов
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.
Какие еще потери у врага:
- Танки – 444;
- Артиллерийские системы – 201;
- РСЗО – 72;
- Системы ПВО – 43;
- Самолеты – 86;
- Вертолеты – 108;
- Автомобильная техника – 864;
- Легкие скоростные катера – 3;
- Цистерны из ППМ – 60;
- БПЛА – 11;
- Специальная техника – 10.