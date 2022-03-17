Войска РФ начали штурм на юге и Донбассе. Что сейчас происходит на фронте

Оккупанты наступают по двум направлениям, на остальных – укрепляют позиции и проводят перегруппировку – свежие данные от Генштаба ВСУ

Оккупанты начали наступление в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают наступательную операцию в Украине и пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но все их попытки безуспешны, ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Чтобы сковать действия ВСУ, враг пытается заблокировать населенные пункты на севере от столицы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия", - написали в ВСУ.

На Волынском направлении фиксируют, как оккупанты используют Беларусь для ударов по объектах Украины и логистического обеспечения войск на Полесском направлении.

фиксируют, как оккупанты используют Беларусь для ударов по объектах Украины и логистического обеспечения войск на Полесском направлении. На Полесском направлении враг пытался овладеть ранее занятыми рубежами, утерянными после действий ВСУ. Успеха на этом направлении у них нет, оккупанты несут потери, пытаются перегруппировать войска и наладить логистическое обеспечение.

враг пытался овладеть ранее занятыми рубежами, утерянными после действий ВСУ. Успеха на этом направлении у них нет, оккупанты несут потери, пытаются перегруппировать войска и наладить логистическое обеспечение. На Северском направлении активных наступательных действий не было, враг готовится возобновить наступление, чтобы заблокировать Киев с северо-восточного направления. Оккупанты хаотично обстреливают позиции подразделения ВСУ и пытаются вести разведку.

активных наступательных действий не было, враг готовится возобновить наступление, чтобы заблокировать Киев с северо-восточного направления. Оккупанты хаотично обстреливают позиции подразделения ВСУ и пытаются вести разведку. На Слобожанском направлении войска РФ пытались наступать из района Изюма, но безуспешно. Они хотят закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

войска РФ пытались наступать из района Изюма, но безуспешно. Они хотят закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения. На Донецком и Таврическом направлениях враг начал наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях был неудачный штурм в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Враг понес потери, проводит перегруппировку войск и пополняет запасы. На Мариупольском направлении продолжается штурм.

враг начал наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях был неудачный штурм в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Враг понес потери, проводит перегруппировку войск и пополняет запасы. На Мариупольском направлении продолжается штурм. В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

активных наступательных действий оккупанты не проводили. На Южнобужском направлении противник проводил разведку и оборудовал занятые позиции. Оккупанты пытались наступать в Криворожском направлении, взяли под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имели.

противник проводил разведку и оборудовал занятые позиции. Оккупанты пытались наступать в Криворожском направлении, взяли под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имели. На Таврическом направлении противник наращивает систему обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернули сборный пункт поврежденной техники.

Кроме того, противник пытается распространять фейки как среди людей на временно оккупированных территориях, так и на собственное население, чтобы сформировать мифы о "непобедимости" РФ.

ВСУ просит медиаобщество максимально скрывать персональные данные, фото с лицами офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязкой к местам выполнения ими задач. Также требуют исключить фото- и видеофиксацию, распространение в СМИ точной территориальной привязки бомбоубежищ, чтобы усложнить противнику поиск информации для ударов по гражданской инфраструктуре.

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Потери оккупантов

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.

Какие еще потери у врага: