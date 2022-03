ФСБ задержало замдиректора Росгвардии Гаврилова, – журналист

Задержан директор Росгвардии Роман Гаврилов. Об этом, ссылаясь на независимые источники рассказал на своей странице в Твиттере расследователь Bellingcat, журналист Христо Грозев.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.

Один источник отметил, что Гаврилов был задержан за "утечку военной информации, повлекшую гибель людей", а два других говорят, что это была "расточительная трата топлива".

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB's military counter-intelligence department over "leaks of military info that led to loss of life", while two others say it was "wasteful squandering of fuel", ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr