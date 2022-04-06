Дрон зафіксував розстріл мирного жителя у Бучі (відео)

Російські окупанти відкрили вогонь по велосипедисту в Бучі. Це був мирний житель.
Відео злочину російських окупантів опублікувало видання The New York Times.
Деталі
На відео видно, як велосипедист рухається містом. Він йшов вулицею, де були російські окупанти. Як тільки велосипедист виїхав з-за повороту, російський бронетранспортер випустив кілька великокаліберних снарядів уздовж проїжджої частини. Другий бронетранспортер зробив два постріли в напрямку велосипедиста. Над місцем обстрілу піднявся стовп пилу і диму.
Далі по темі
Відео являє собою аерофотозйомку, зняту українськими військовими, коли російські війська утримували місто.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
Читайте також
- "Та валіть їх усіх": окупантам наказали вбивати мирних людей – перехоплення СБУ.
- "Вбили пострілами в голову": у Бучі досі знаходять тіла жертв окупантів (відео).