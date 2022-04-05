4-річного Сашка, якого розшукували три тижні, знайшли мертвим

Чотирирічний Сашко, який випав із човна, на якому разом із рідними втікав через річку Дніпро з Вишгородського району Київської області, знайшли мертвим. Човен перекинувся після обстрілу окупантами.
Про це повідомила журналістка Ольга Омелянчук у Facebook.
Деталі
10 березня Сашко, його бабуся та ще 6 людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгорода, який був заблокований російськими окупантами. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а хлопчика, який був у рятувальному жилеті, почали шукати.
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"Сьогодні ми знайшли тіло Сашка. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашко, наш маленький ангел — вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", — написала мама хлопчика Анна Яхто в Instagram.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.