6-летнего Сашу, которого разыскивали три недели, нашли мертвым

Четырехлетний Саша, выпавший из лодки, на которой вместе с родными бежал через реку Днепр из Вышгородского района Киевской области, был найден мертвым. Лодка перевернулась после обстрела оккупантами.
Об этом сообщила журналистка Ольга Омеленчук в Facebook.
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10 марта Саша, его бабушка и еще 6 человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а мальчика, который был в спасательном жилете, начали искать.
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"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, спасибо каждому за ваши молитвы и веру, спасибо за поддержку. Благодаря вам, мой сыночек встретился со мной. Саша, наш маленький ангел — уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", — написала мама мальчика Анна Яхто в Instagram.
Зверства русских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.