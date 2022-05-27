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"ДНР" стала "ЖНР": полонений розповів, як РФ насильно "мобілізувала" майже всіх чоловіків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 травня, 12:39
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Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ
ДНРівців примусово забрали служити. Фото: колаж "Сьогодні"
ДНРівців примусово забрали служити. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські загарбники примусово забрали на війну майже всіх чоловіків із "ДНР". Тому тепер цю псевдореспубліку називають "ЖНР" – "Жіноча народна республіка". Водночас окупанти нарікають на армію РФ.

Про це СБУ розповів полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області.

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"Нам не до політики, ми робітники, працювали… А нас призвали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не лишилося", – розповідає чоловік, радіючи, що потрапив у полон і залишився живим.

Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.

"Нас кинули у Стеблянці без зв'язку, без нічого. Командування у нас, я не сказав би, що було дуже коректне. Саме командир батальйону майже завжди був у нетверезому стані", – каже затриманий.

Також він розповідає, що командири стріляли під ноги "ДНРівцям", якщо їм щось не подобалось. Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога.

Окупанти розповідають, чому хочуть у полон до ЗСУ

Російські окупанти масово здаються у полон в Україні. Так, солдати РФ хочуть не воювати, а повернутися додому. На сьогодні загарбники охочіше здаються в полон, ніж у перші тижні вторгнення. Про це кажуть самі полонені російські окупанти.

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"Хотіли піти з частини своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо лише "двохсотими" або "трьохсотими". Якщо ми спробуємо втекти, все буде заміновано. І по нам стрілятимуть наші ж пости", – розповідають солдати РФ СБУ.

За словами окупантів, командування їх кинуло після того, як вони сказали, що хочуть поїхати назад до РФ.

"Був бій, нас взяли в полон, ми здалися", – розповів російський солдат.

У відомстві розповіли, що ця партія окупантів потрапила в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.

"Тепер із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя", – наголосили у Службі безпеки.

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