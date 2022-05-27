"ДНР" стала "ЖНР": пленный рассказал, как РФ насильно "мобилизовала" почти всех мужчин

Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных России

ДНРовцев принудительно забрали служить. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР". Поэтому теперь эту псевдореспублику называют "ЖНР" – "Женская народная республика". При этом оккупанты жалуются на армию РФ.

Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого "мобилизовали" во временно оккупированной Донецкой области.

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"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", – рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.

Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных России.

"Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии", – говорит задержанный.

Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги ДНРовцам, если им что-то не нравилось.

Теперь задержанный дает показания СБУ, разоблачая преступления врага.

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Оккупанты рассказывают, почему хотят в плен к ВСУ

Российские оккупанты массово сдаются в плен в Украине. Таким образом солдаты РФ не хотят воевать, а вернуться домой. На сегодняшний день захватчики охотнее сдаются в плен, чем в первые недели вторжения. Об этом говорят сами пленные российские оккупанты.

"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть договор, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попробуем убежать, то все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", – рассказывают СБУ солдаты РФ.

По словам оккупантов, командование их кинуло после того, как они сказали, что хотят уехать обратно в РФ.

"Был бой, нас взяли в плен, мы сдались", – рассказал российский солдат.

В ведомстве рассказали, что эта партия оккупантов попала в плен после контрнаступления ВСУ в Харьковской области, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

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"Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь", – подчеркнули в Службе безопасности.

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