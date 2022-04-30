Военные РФ вывозят из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ

В больницах города находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких

Оккупанты воруют аппараты ИВЛ / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Об этом сообщает городской совет.

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"Вероятно, что эпидемия ковида в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ", - говорится в сообщении.

В мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", - говорится в сообщении.

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