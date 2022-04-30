Военные РФ вывозят из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ

Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.
Об этом сообщает городской совет.
"Вероятно, что эпидемия ковида в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ", - говорится в сообщении.
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В мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
- 26 апреля военные РФ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь.
- В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.
- ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
- Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.
- Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом или были уничтожены.
- Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай допускает, что президент РФ Владимир Путин, будучи психически нестабильным, не даст людям выйти из окружения в Мариуполе.