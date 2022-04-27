Гайдай озвучил страшный сценарий для Мариуполя – будет как с Иловайском

В Мариуполе ситуация гораздо труднее, чем где бы то ни было

Сергей Гайдай. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай допускает, что президент РФ Владимир Путин, будучи психически нестабильным, не даст людям выйти из окружения.

Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала "Украина 24".

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Ситуация в Мариуполе – не просто критична, она за пределом человечности.

"Возможно, наши города обстреливаются по плотности и последние два месяца, но Мариуполь уже давно и полностью окружен", – считает Гайдай.

Он сообщил, что в Луганской области нет городов, окруженных оккупантами.

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"У нас таких городов сейчас нет, слава Богу!" – подчеркнул губернатор.

При этом он анонсировал возможность наиболее страшного сценария для Мариуполя: "Учитывая, что мы имеем дело с психически неуравновешенным человеком, помешанным вообще, думаю, Путин не позволит вывезти людей".

К примеру, Гайдай упомянул Иловайскую трагедию: "Россияне дали возможность выйти. Что сделали дальше? Просто всех расстреляли. Очень боюсь, что здесь может быть такая ситуация".

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Он рекомендовал не выходить к россиянам и избегать какого-либо контакта с оккупантами.

"Ту информацию, которую мы получаем от людей, которым удалось выйти, но в сторону России, они рассказывают о страшных вещах вроде фильтрационных лагерей, полу-ГУЛАГ, ужас какой-то", – сказал Гайдай.

Он добавил, что Украина имеет дело с неонацизмом, а термин "рашизм" войдет в историю навсегда.

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