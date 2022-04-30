Військові РФ вивозять із Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ

Окупанти вивезли з Маріуполя частину уцілілих апаратів ШВЛ, які потрібні при лікуванні тяжкохворих ковидних пацієнтів.
Про це повідомляє міська рада.
"Ймовірно, що епідемія ковіда в Росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні всім необхідним, зокрема апаратами ШВЛ", – йдеться у повідомленні.
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У маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.
"Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію. Замість того, щоб розвивати свою медицину, Росія обкрадає інших", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- 26 квітня військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.
- В місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.
- ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
- Позаштатний радник ВП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі". Вони ще в чотирьох точках міста.
- Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком на Youtube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя чи вийшли з "Азовсталі" під білим прапором або були знищені.
- Глава Луганської ВДА Сергій Гайдай припускає, що президент РФ Володимир Путін, будучи психічно нестабільним, не дасть людям вийти з оточення у Маріуполі.