У Маріуполі окупанти збирають дані про місцевих жителів – можливий шантаж

Під час реєстрації збираються дані не тільки про особу та майно, а й родичів, які, можливо, знаходяться не в Маріуполі

Окупанти збирають дані про маріупольців. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти у приміщенні Центрального відділення поліції під виглядом "пенсійного фонду та соцслужб" розпочали активний збір даних місцевих мешканців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, під час реєстрації збираються дані не лише про особу та майно, а й родичів, які, можливо, знаходяться не в Маріуполі.

З огляду на тенденції, такі дані надалі будуть використані для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

"Тому будьте уважні до дзвінків та повідомлень", – наголосив Андрющенко.

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Окупанти збирають дані про маріупольців. Фото: Петро Андрющенко

У Маріуполі окупанти проводять "обшуки та зачистки" у Приморському районі

У Маріуполі російські окупанти зламують уцілілі будинки та малюють літери "Z" на будинках, які будуть використовувати для розселення своїх військових. Про це у Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти розпочали не просто створення ілюзії мирного життя, а й власне облаштування. Наразі відбуваються "обшуки та зачистки" у Приморському районі міста, наближеному до виїзду в село Мелекіне.

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"Непридатні для розселення будинки загарбники розграбовують, залишають відчиненими і саме їх планують для подальшого компактного розселення у зоні "умовної безпеки" маріупольців", – розповів він.

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