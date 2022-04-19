В яблочко! Бойцы "Азова" показали, как уничтожают оккупантов в Мариуполе (видео)

Защитники города дают отпор захватчикам

В "Азове" показали, как уничтожают вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В осажденном российскими военными Мариуполе защитники города продолжают давать отпор оккупантам и уничтожают бронетехнику противника.

Соответствующее видео обнародовал полк "Азов" в своем Telegram-канале.

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"Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", – говорится в подписи к видео.

Защитники Мариуполя создают много проблем оккупантам

Сопротивление украинских военных, защищающих Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям, сообщает британская разведка.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", – говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что группировка российских войск, которая держит в блокаде Мариуполь, понесла потери и стала слабее.

Отметим, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения – контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.