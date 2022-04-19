Битва за Донбасс отбросит от Мариуполя тысячи оккупантов – Жданов

Ситуация для защитников Мариуполя в скором времени может улучшиться, считает эксперт

Россия может отвести часть войск от Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские окупанты, которые штурмуют Мариуполь, вскоре могут перебросить часть сил на другие направления на Донбассе.

Об этом на телеканале Украина 24 в эфире всеукраинского марафона рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Реклама

Как отметил эксперт, от того, каким будет результат на Донбассе, будет зависеть возможность Вооруженных сил Украины деблокировать Мариуполь.

"На сегодняшний день даже начало противостояния на Донбассе, начало атакующих действий Вооруженных сил Украины на херсонском направлении – это уже попытка оттянуть часть сил из самого Мариуполя. Если мы раньше говорили, что Мариуполь на себя оттягивает основную часть с того же востока, то сегодня наоборот – мы помогаем на других направлениях, пытаясь оттянуть российские войска из самого Мариуполя", – пояснил он.

На вопрос, может ли ситуация улучшиться для защитников Мариуполя, Жданов ответил:

"Да, есть такая вероятность, что количество штурмующих Мариуполь войск будет уменьшено хотя бы на несколько тысяч для того, чтобы перебросить эти войска на другие направления со стороны Российской Федерации".

В то же время военный эксперт отметил, что ситуацию усложняет применение Россией авиации.

Реклама

"Российская Федерация прибегла к применению стратегических бомбардировщиков – таких, как Ту22М3, применяющих сверхтяжелые бомбы – а именно ФАБ-3000. Это противобункерная бомба, которая может разрушать защищенные или углубленные командные пункты и убежища", – заявил Жданов.

Защитники Мариуполя создают много проблем оккупантам

Сопротивление украинских военных, защищающих Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям, сообщает британская разведка.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", – говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что группировка российских войск, которая держит в блокаде Мариуполь, понесла потери и стала слабее.

Отметим, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения – контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.