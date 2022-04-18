"Умоляем о помощи": командир морской пехоты из Мариуполя обратился ко всему миру

Оккупанты держат в заложниках сотни тысяч гражданских

В бункерах прячутся без тепла, воды, еды женщины и дети, в том числе младенцы. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Сергей Волына обратился ко всему миру из окруженного Мариуполя.

Об этом пишет "Украинская правда".

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"Нам нужна ваша помощь"

По его словам, уже более 50 дней защитники города героически удерживают оборону, несмотря на превосходящие силы противника и постоянные авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы.

"Мариуполь – до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем ожесточенные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. На это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь. Но нам нужна ваша помощь. Враг взял. город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских", – заявил он.

Сергей Волына отметил, что в военных бункерах прячутся без тепла, воды, еды женщины и дети, в том числе младенцы – преимущественно родственники военных, которых разыскивают россияне:

"Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых мучениях, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились. Украинская власть договаривалась с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая к посредничеству президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова и все усилия оказались тщетными. Мы умоляем мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших".

Кроме этого, Сергей Волына призвал не верить обещаниям России о "зеленом коридоре" для военных:

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"Нет никаких сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя. Мы не сдадимся и будем биться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Тяжелое вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную группировку. Мариуполь можно спасти".

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, что сопротивление украинских военных, которые защищают Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям.

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