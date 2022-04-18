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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Защитники Мариуполя сдерживают наступление РФ по всем направлениям – британская разведка

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 10:47
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Сопротивление украинцев стало серьезным препятствием для российских захватчиков
Защитники Мариуполя останавливают продвижение российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Защитники Мариуполя останавливают продвижение российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Сопротивление украинских военных, защищающих Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", – говорится в сообщении.

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Как отмечают британские разведчики, несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля, что Россия не будет наносить удары по городам и гражданскому населению, она продолжает проводить обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых зданий, а методы российских оккупантов в Мариуполе повторяют действия военных РФ в Сирии и во Второй чеченской войне.

Отметим, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения – контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в захваченном Мариуполе на территории завода "Азовсталь" находится много гражданских. Это женщины, пожилые люди, дети, в том числе и младенец.

Также мы информировали, что российские оккупанты обязывают жителей Мариуполя оформить пропуска на передвижение по городу.

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