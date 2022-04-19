Арестович: Россия хочет принять ванную из крови мариупольцев и объявить о победе

Российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".
Он рассказал, что военные РФ третьи сутки работают бомбами по "Азовстали".
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"Трехтонные бомбы. И в "Азовстали", кроме страшного "Азова" сидят в подвалах женщины и дети. Они убивают сейчас гражданское население потому, что такая бомба проламывает очень прилично. И вот эту 4-х летнюю девочку Алину, у которой мама военный медик, очень тщательно пытаются убить мужественные российские полковники. Они прекрасно знают, что там гражданские. Потому что это последнее место в городе, где можно спрятаться", – объяснил Арестович.
Есть ли шанс спасти мариупольцев
Он добавил, что Украина проводит переговоры об освобождении гражданских жителей Мариуполя.
"Переговоры идут, иначе б не было ни записи Медведчука, ни записи британского добровольца, ни заявления Данилова. Степень обменного потенциала пока трудно установить, но я так понимаю, мы торгуемся по максимуму", – сказал советник главы ОП.
Арестович объяснил, почему российские военные отказываются освобождать мирных граждан Мариуполя и даже Турции, которая присылала свой корабль, не разрешают помочь гражданским.
"Они хотят ванную из крови мариупольцев принять потому, что им хочется сказать, что вот здесь у них победа", – добавил Арестович.
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