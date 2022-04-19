Арестович: Росія хоче прийняти ванну з крові маріупольців та оголосити про перемогу

Окупанти б'ють по "Азовсталі", знаючи, що там є цивільне населення

Олесій Арестович заявив, що Росія хоче вбити цивільних на "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі, хоча знають, що там залишається мирне населення. Ціною крові маріупольців Москва хоче оголосити про перемогу.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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Він розповів, що військові РФ третю добу працюють бомбами по "Азовсталі".

"Трехтонні бомби. І в "Азовсталі", крім страшного "Азова" сидять у підвалах жінки та діти. Вони вбивають зараз цивільне населення тому, що така бомба проламує дуже пристойно. І ось цю 4-річну дівчинку Аліну, у якої мама військовий медик дуже старанно намагаються вбити мужні російські полковники. Вони чудово знають, що там цивільні. Тому що це останнє місце в місті, де можна сховатися", – пояснив Арестович.

Чи є шанс врятувати маріупольців

Він додав, що Україна проводить переговори щодо звільнення громадян Маріуполя.

"Переговори йдуть, інакше не було б ні запису Медведчука, ні запису британського добровольця, ні заяви Данілова. Ступінь обмінного потенціалу поки що важко встановити, але я так розумію, ми торгуємося по максимуму", – сказав радник голови ОП.

Арестович пояснив, чому російські військові відмовляються звільняти мирних громадян Маріуполя і навіть Туреччини, яка надсилала свій корабель, не дозволяють допомогти громадянським.

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"Вони хочуть ванну з крові маріупольців прийняти тому, що їм хочеться сказати, що тут у них перемога", – додав Арестович.

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