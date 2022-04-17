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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Мариуполе оккупанты требуют украинских защитников сдаться в плен

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 03:39
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Захватчики предлагают в 5 утра 17 апреля установить связь между сторонами для обмена информацией
Российские оккупанты атакую Мариуполь. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты атакую Мариуполь. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты сделали новое заявление. Захватчики предложили украинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Оккупанты предлагают в 5 утра 17 апреля установить связь между сторонами для обмена информацией. С 5:30 россияне якобы объявят "режим полной тишины" и "гарантируют его неукоснительное соблюдение".

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие", – сказали российские оккупанты.

Зеленский назвал два способа для деоккупации Мариуполя

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно уничтожает всех, кто находится в Мариуполе. По его словам, ситуация в городе остается очень жесткой и нечеловеческой. Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении 16 апреля.

"Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что повлиять на ситуацию в Мариуполе можно двумя способами: или партнеры предоставят Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, чтобы наша страна могла снизить давление оккупантов на город и деблокировать его, или же переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

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"Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни одного дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение крайне сложно. Пока ни одного на 100% реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что он и его команда ежедневно находятся на связи с защитниками Мариуполя.

"Ежедневно или я, или Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, или другие военные, или руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", — подытожил президент.

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