В яблучко! Бійці "Азова" показали, як знищують окупантів в Маріуполі (відео)

Захисники міста дають відсіч загарбникам

В "Азові" показали, як знищують ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

В обложеному російськими військовими Маріуполі захисники міста продовжують давати відсіч окупантам і знищують бронетехніку противника.

Відповідне відео оприлюднив полк "Азов" у своєму Telegram-каналі.

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"Полк "Азов" продовжує знищувати ворожу техніку", – йдеться в підписі до відео.

Захисники Маріуполя створюють багато проблем окупантам

Опір українських військових, які боронять Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ у всіх оперативних напрямках, повідомляє британська розвідка.

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад та озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", – йдеться у повідомленні.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що угруповання російських військ, яке тримає в блокаді Маріуполь, зазнало втрат і стало слабшим.

Зазначимо, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування – контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.