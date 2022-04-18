Захисники Маріуполя стримують наступ РФ у всіх напрямках – британська розвідка

Опір українців став серйозною перешкодою для російських загарбників

Захисники Маріуполя зупиняють просування російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Опір українських військових, які захищають Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ по всіх оперативних напрямках. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад та озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Як зазначають британські розвідники, попри заяви Міноборони РФ від 24 лютого, що Росія не завдаватиме ударів по містах та цивільному населенню, вона продовжує проводити обстріл цивільної інфраструктури та житлових будівель, а методи російських окупантів у Маріуполі повторюють дії військових РФ у Сирії та Другій чеченській війні.

Зазначимо, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування – контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у захопленому Маріуполі на території заводу "Азовсталь" знаходиться багато цивільних. Це жінки, літні люди, діти, в тому числі і немовля.

Також ми інформували, що російські окупанти зобов'язують мешканців Маріуполя оформити перепустки на пересування містом.