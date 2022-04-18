Захисники Маріуполя стримують наступ РФ у всіх напрямках – британська розвідка

Опір українських військових, які захищають Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ по всіх оперативних напрямках. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад та озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", – йдеться у повідомленні.
Як зазначають британські розвідники, попри заяви Міноборони РФ від 24 лютого, що Росія не завдаватиме ударів по містах та цивільному населенню, вона продовжує проводити обстріл цивільної інфраструктури та житлових будівель, а методи російських окупантів у Маріуполі повторюють дії військових РФ у Сирії та Другій чеченській війні.
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Зазначимо, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування – контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у захопленому Маріуполі на території заводу "Азовсталь" знаходиться багато цивільних. Це жінки, літні люди, діти, в тому числі і немовля.
Також ми інформували, що російські окупанти зобов'язують мешканців Маріуполя оформити перепустки на пересування містом.