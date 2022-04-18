Бійці "Азова" пішли у контратаку в Маріуполі (відео)

Оборона міста від россійських загарбників триває

Бійці полку "Азов" контратакують, незважаючи на переважаючі сили ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники Маріуполя продовжують тримати оборону від російських окупантів і контратакують, незважаючи на чисельну перевагу ворога.

Про це повідомив полк "Азов" у своєму Telegram-каналі і оприлюднив відповідне відео.

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"Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника бійці полку "Азов" проводять контратаку", – йдеться в підписі до відео.

Захисники Маріуполя створюють багато проблем окупантам

Опір українських військових, які боронять Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ у всіх оперативних напрямках, повідомляє британська розвідка.

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад та озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", – йдеться у повідомленні.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що угруповання російських військ, яке тримає в блокаді Маріуполь, зазнало втрат і стало слабше.

Зазначимо, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування – контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.