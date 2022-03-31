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В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище

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31 марта, 03:39
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По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, один местный житель нарвался на растяжку на обочине дороги и погиб
В Тростянце оккупанты заминировали множество объектов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Тростянце оккупанты заминировали множество объектов. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Тростянец Сумской области, который недавно освободили от российских войск, оккупанты заминировали множество объектов, среди которых – кладбище.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминированных объектов, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище", – рассказал Живицкий.

Он добавил, что один местный житель нарвался на растяжку на обочине дороги и погиб. Кроме того, в городе собака спасла жизнь своей хозяйке – животное побежало вперед и тоже попало в растяжку, в результате чего взорвалось.

ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов

Украинские военные освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-я ОМБр Холодний Яр.

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"Сегодня силами 93 бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

Российские военные, потерпев неудачи, вынуждены были оставлять вооружение, технику и боеприпасы и бежать из города.

Ситуация в городе

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стояли посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

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Также в Тростянце российские оккупанты били из артиллерии, а ВСУ продолжали бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.

Женщины рожали детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, ночью в Тростянце вспыхнул пожар, который невозможно потушить.

"Оккупанты не дают пожарным добраться до места горения и потушить его", – написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

25 марта украинские военные начали освобождать город от российских захватчиков.

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