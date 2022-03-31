У Тростянці російські окупанти замінували цвинтар

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, один місцевий житель нарвався на розтяжку на узбіччі дороги та загинув

У Тростянці окупанти замінували безліч об'єктів. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Тростянець Сумської області, яке нещодавно звільнили від російських військ, окупанти замінували безліч об'єктів, серед яких – цвинтар.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіччя доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар", – розповів Живицький.

Він додав, що один місцевий житель нарвався на розтяжку на узбіччі дороги та загинув. Крім того, у місті собака врятувала життя своїй господарці – тварина побігла вперед і теж потрапила у розтяжку, внаслідок чого вибухнула.

ЗСУ звільнили Тростянець від російських окупантів

Українські військові звільнили Тростянець на Сумщині, окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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"Сьогодні силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ. Холодноярцям вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець цьому передувала поразка командного пункту разом з керівним складом 96-тої окремої розвідувальної бригади.

Російські військові, зазнавши невдач, змушені були залишати озброєння, техніку та боєприпаси та втекти з міста.

Ситуація у місті

Сотні одиниць російської військової техніки прибули до міста Тростянця Сумської області. Танки стояли посеред міста, хаотично стріляли по житловому сектору. Поцілили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

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Також у Тростянці російські окупанти били з артилерії, а ЗСУ продовжували бити ворогів. Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.

Жінки народжували дітей просто вдома, бо не мають жодної можливості дістатися до лікарні. До того ж, вночі у Тростянці спалахнула пожежа, яку неможливо загасити.

"Окупанти не дають пожежникам дістатися місця горіння і загасити його", – написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

25 березня українські військові почали звільняти місто від російських загарбників.

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