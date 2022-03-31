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Катували і не давали ховати загиблих. Житель Тростянця розповів про окупацію (відео)

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31 березня, 00:12
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Нещодавно українські військові звільнили місто від російських ворогів
Окупанти катували мешканців Тростянця. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти катували мешканців Тростянця. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель звільненого від окупантів Тростянця Сумської області Тимур розповів, що вороги увірвалися до їхнього міста на четвертий день війни. Вони катували та вбивали мирних жителів.

Відповідне відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

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За словами очевидця Тимура, окупанти захоплювали будинки місцевих та селилися у них, відбирали у людей автомобілі та цінні речі, спочатку навіть не давали ховати загиблих, а також катували мешканців у підвалах.

"Тростянець було окуповано повністю на четвертий день війни. У нашому райвідділі знайшли трупи 25 мирних жителів, їх катували", – розповів хлопець.

Депутат Олексій Гончаренко назвав окупантів "нелюдами, яким єдина дорога – до пекла".

У звільненому Тростянці знайшли понівечене тіло чоловіка – його катували окупанти

У звільненому від окупантів Тростянці Сумської області у гаражі знайшли понівечене тіло чоловіка. Як з’ясувалося, загиблого катували російські солдати. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Після визволення Тростянця в одному з гаражів знайшли тіло чоловіка. За даними слідства, чоловіка катували російські окупанти. Наразі порушено кримінальну справу за фактом порушення низки законів.

"Орки – це комплімент для таких мразей як ви! Для вас у пеклі підготовлений окремий котел", – написав Геращенко.

ЗСУ звільнили Тростянець від російських окупантів

Українські військові звільнили Тростянець на Сумщині, окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Сьогодні силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ. Холодноярцям вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець цьому передувала поразка командного пункту разом з керівним складом 96-тої окремої розвідувальної бригади.

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Російські військові, зазнавши невдач, змушені були залишати озброєння, техніку та боєприпаси та втекти з міста.

Ситуація у місті

Сотні одиниць російської військової техніки прибули до міста Тростянця Сумської області. Танки стояли посеред міста, хаотично стріляли по житловому сектору. Поцілили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Також у Тростянці російські окупанти били з артилерії, а ЗСУ продовжували бити ворогів. Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.

Жінки народжували дітей просто вдома, бо не мають жодної можливості дістатися до лікарні. До того ж, вночі у Тростянці спалахнула пожежа, яку неможливо загасити.

"Окупанти не дають пожежникам дістатися місця горіння і загасити його", – написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

25 березня українські військові почали звільняти місто від російських загарбників.

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Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
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