Катували і не давали ховати загиблих. Житель Тростянця розповів про окупацію (відео)

Нещодавно українські військові звільнили місто від російських ворогів

Окупанти катували мешканців Тростянця. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель звільненого від окупантів Тростянця Сумської області Тимур розповів, що вороги увірвалися до їхнього міста на четвертий день війни. Вони катували та вбивали мирних жителів.

Відповідне відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

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За словами очевидця Тимура, окупанти захоплювали будинки місцевих та селилися у них, відбирали у людей автомобілі та цінні речі, спочатку навіть не давали ховати загиблих, а також катували мешканців у підвалах.

"Тростянець було окуповано повністю на четвертий день війни. У нашому райвідділі знайшли трупи 25 мирних жителів, їх катували", – розповів хлопець.

Депутат Олексій Гончаренко назвав окупантів "нелюдами, яким єдина дорога – до пекла".

У звільненому Тростянці знайшли понівечене тіло чоловіка – його катували окупанти

У звільненому від окупантів Тростянці Сумської області у гаражі знайшли понівечене тіло чоловіка. Як з’ясувалося, загиблого катували російські солдати. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Після визволення Тростянця в одному з гаражів знайшли тіло чоловіка. За даними слідства, чоловіка катували російські окупанти. Наразі порушено кримінальну справу за фактом порушення низки законів.