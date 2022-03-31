Пытали и не давали хоронить погибших. Житель Тростянца рассказал об оккупации (видео)

Недавно украинские военные освободили город от российских врагов

Оккупанты пытали жителей Тростянца. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель освобожденного от оккупантов Тростянца Сумской области Тимур рассказал, что враги ворвались в их город на четвертый день войны. Они пытали и убивали мирных жителей.

Соответствующее видео опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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По словам очевидца Тимура, оккупанты захватывали дома местных и селились у них, отбирали у людей автомобили и ценные вещи, первое время даже не давали хоронить погибших, а также пытали жителей в подвалах.

"Тростянец был оккупирован полностью на четвертый день войны. В райотделе нашем нашли трупы 25 мирных жителей, их пытали", – рассказал парень.

Депутат Алексей Гончаренко назвал оккупантов "нелюдями, которым единственная дорога – в ад".

В освобожденном Тростянце нашли изувеченное тело мужчины – его пытали оккупанты

В освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области в гараже нашли изувеченное тело мужчины. Как оказалось, погибшего пытали российские солдаты. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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После освобождения Тростянца в одном из гаражей было найдено тело мужчины. По данным следствия, мужчину пытали российские оккупанты. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту нарушения ряда законов.