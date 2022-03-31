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Пытали и не давали хоронить погибших. Житель Тростянца рассказал об оккупации (видео)

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31 марта, 00:12
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Недавно украинские военные освободили город от российских врагов
Оккупанты пытали жителей Тростянца. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты пытали жителей Тростянца. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель освобожденного от оккупантов Тростянца Сумской области Тимур рассказал, что враги ворвались в их город на четвертый день войны. Они пытали и убивали мирных жителей.

Соответствующее видео опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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По словам очевидца Тимура, оккупанты захватывали дома местных и селились у них, отбирали у людей автомобили и ценные вещи, первое время даже не давали хоронить погибших, а также пытали жителей в подвалах.

"Тростянец был оккупирован полностью на четвертый день войны. В райотделе нашем нашли трупы 25 мирных жителей, их пытали", – рассказал парень.

Депутат Алексей Гончаренко назвал оккупантов "нелюдями, которым единственная дорога – в ад".

В освобожденном Тростянце нашли изувеченное тело мужчины – его пытали оккупанты

В освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области в гараже нашли изувеченное тело мужчины. Как оказалось, погибшего пытали российские солдаты. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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После освобождения Тростянца в одном из гаражей было найдено тело мужчины. По данным следствия, мужчину пытали российские оккупанты. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту нарушения ряда законов.

"Орки – это комплимент для таких мразей как вы! Для вас в аду подготовлен отдельный котел", – написал Геращенко.

ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов

Украинские военные освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 93-я ОМБр Холодний Яр.

"Сегодня силами 93 бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

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Российские военные, потерпев неудачи, вынуждены были оставлять вооружение, технику и боеприпасы и бежать из города.

Ситуация в городе

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стояли посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Также в Тростянце российские оккупанты били из артиллерии, а ВСУ продолжали бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие.

Женщины рожали детей прямо дома, потому что не имеют никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, ночью в Тростянце вспыхнул пожар, который невозможно потушить.

"Оккупанты не дают пожарным добраться до места горения и потушить его", – написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

25 марта украинские военные начали освобождать город от российских захватчиков.

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ББМ ББМ
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