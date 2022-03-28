У звільненому Тростянці знайшли понівечене тіло чоловіка – його катували окупанти

Наразі порушено кримінальну справу за фактом порушення низки законів

Окупанти катували, а потім убили чоловіка на Сумщині. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненому від окупантів Тростянці Сумської області у гаражі знайшли понівечене тіло чоловіка. Як виявилося, загиблого катували російські солдати.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Після визволення Тростянця в одному з гаражів знайшли тіло чоловіка. За даними слідства, чоловіка катували російські окупанти. Наразі порушено кримінальну справу за фактом порушення низки законів.

"Орки – це комплімент для таких мразей як ви! Для вас у пеклі підготовлений окремий котел", – написав Геращенко.

Загиблого чоловіка катували окупанти. Фото: Telegram-канал/Антон Геращенко

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ЗСУ звільнили Тростянець від російських окупантів

Українські військові звільнили Тростянець на Сумщині, окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Сьогодні силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ. Холодноярцям вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець цьому передувала поразка командного пункту разом із керівним складом 96-тої окремої розвідувальної бригади.

Російські військові, зазнавши невдач, змушені були залишати озброєння, техніку та боєприпаси та втекти з міста.