В Николаеве после обстрела оккупантов второй день тушат склады со шротом (фото)

Масштабный пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров

В Николаеве ликвидируют последствия пожара после обстрела оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве оккупанты 4 июня накрыли жилые кварталы и инфраструктурный объект. В результате вспыхнул масштабный пожар. Его гасят уже вторые сутки.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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В результате обстрела Николаева загорелись склады с зерновым шротом. Сенкевич уточнил, что пожар спасатели ликвидируют до сих пор.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, пожар возник на площади 10 тысяч квадратных метров, для его ликвидации привлечены 11 единиц техники и 50 пожарных. Дополнительно, на месте работают пожарные команды местных предприятий.

В целом огонь уничтожил два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.

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Пожар в Николаеве Фото: ГСЧС

Николаев под обстрелами