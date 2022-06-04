В Николаеве прогремел мощный взрыв – начался пожар

В Николаеве в субботу, 4 мая, слышны взрывы.
Об этом пишут в местных Telegram-каналах.
Очевидцы сообщают, что в одном из районов города что-то сильно горит.
Николаев под обстрелами
- Утром в четверг, 2 июня, в Одессе и Николаеве прогремели взрывы. По словам очевидцев, "прилетело" несколько ракет. Взрывы были слышны в разных районах.
- В Николаеве около 5:55 местные жители слышали сразу несколько взрывов в разных районах города. По словам очевидцев, над Николаевом видели 4 ракеты. По меньшей мере, одну из них сбили. Из-за обстрела российских оккупантов погибли 2 человека. Также 2 человека получили ранения.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе русской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.
- Кроме того, утром 4 июня в очередной раз пострадал Корабельный район. Известно о трех погибших. Двое из них погибли на месте обстрела, один человек скончался по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.