РФ обстреляла многоэтажки в Николаеве: есть погибшие и раненые (фото)

Российские кафиры продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район, есть раненые и погибшие. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По состоянию на 15:00 известно о трех погибших. Двое из них погибли на месте обстрела, один человек скончался по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.
Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. В настоящее время власти продолжают собирать подробную информацию.
Николаев под обстрелами
Утром в четверг, 2 июня, в Одессе и Николаеве прогремели взрывы. По словам очевидцев, "прилетело" несколько ракет. Взрывы были слышны в разных районах.
В Николаеве около 5:55 местные жители слышали сразу несколько взрывов в разных районах города. По словам очевидцев, над Николаевом видели 4 ракеты. По меньшей мере, одну из них сбили. Из-за обстрела российских оккупантов погибли 2 человека. Также 2 человека получили ранения.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе русской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.
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