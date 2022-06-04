РФ обстріляла багатоповерхівки у Миколаєві: є загиблі та поранені (фото)

Відомо про три пошкоджені будинки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район, є поранені та загиблі. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб. Двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики.

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Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі влада продовжує збирати детальну інформацію.

Миколаїв під обстрілами

Зранку в четвер, 2 червня, в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи. За словами очевидців, "прилетіло" кілька ракет. Вибухи було чути в різних районах.

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У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили. Через обстріл російських окупантів загинули 2 людини. Також 2 людей отримали поранення.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

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