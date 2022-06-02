В Одесі та Миколаєві чутно вибухи – що відомо

За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети

РФ випустила ракети по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Зранку в четвер, 2 червня, в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи. За словами очевидців, "прилетіло" кілька ракет. Вибухи було чути в різних районах.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо?

Близько 05:48 вибух пролунав в Одесі. Офіційного підтвердження інформації поки що немає, але відбій повітряної тривоги було оголошено вже о 06:19.

У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. Наразі деталі уточнюються.

За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили.

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Над Миколаєвом бачили ракети

Кім сказав, коли жителі Миколаївської області зможуть повернутися додому

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу в регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

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"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоча місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні з поверненням. Поки ЗСУ їх відштовхнуть. Зараз активна фаза захисту. Окупанти в паніці бігають, вивозять награбоване. Потім ще раз обговоримо це питання", – сказав Кім.

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