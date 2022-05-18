Окупанти зранку обстріляли Дніпро та Миколаїв (відео)

Жителів просять вирушати до укриттів

Окупанти вранці знову обстріляли міста України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 травня, російські окупанти знову обстріляли українські міста. Зокрема, повідомляється про "прильоти" в Миколаєві, Харкові, а також про вибухи в Дніпрі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зазначає Telegram-канал "Сьогодні".

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Що відбувається

Так, стало відомо про те, що в Дніпрі було чути сильні вибухи.

UPD щодо ситуації у Дніпрі. У місті успішно спрацювала система ППО.

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Також було опубліковано момент "прильоту" у Миколаєві. Жителів просять вирушати до найближчих укриттів.

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Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про "приліт" у Харкові, який був близько години тому. Видно сильну пожежу.

"Приліт" у Харкові близько години тому.

Нагадаємо, американське видання Defense One заявило, що Росія використала для бомбардування Львова у ніч з 16 на 17 травня ракети високої дальності з підводних човнів у Чорному морі. Експерти зазначили, що використання таких ракет може свідчити про те, що в Росії банально закінчуються високоточні ракети.

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