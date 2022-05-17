Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚽ Емполі – Україна: онлайн ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Масовані вибухи! Окупанти обстріляли населені пункти Сумської області

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 13:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пошкоджено безліч будівель, також є поранені
Окупанти пускають снаряди у Сумську область. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти пускають снаряди у Сумську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області. Вкотре обстріли зафіксували вранці 17 травня. На жаль, є поранені.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Реклама

Деталі

17 травня близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку рф в районі Есмані.

З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф.

Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Реклама

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині.

Також постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".

Реклама

"У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди. Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей", – зазначив голова Сумської ОВА.

Окупанти обстріляли Сумську область. Фото: Дмитро Живицький

Війська РФ ударили з мінометів по Сумській області

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Увечері 14 травня загарбники обстріляли Сумську область. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Увечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", – розповів він.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 17 травня
1
Особовий склад 27900
Особовий склад
2
Літаки 201
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1235
Танки
5
ББМ 3009
ББМ
6
Артилерія 578
Артилерія
7
Засоби ППО 90
Засоби ППО
8
РСЗВ 198
РСЗВ
9
БПЛА 436
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2109
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
Історія і відео порятунку
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30604.93

Binance Coin (BNB)

307.55

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

70.87

Theta (THETA)

1.39

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,48 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.48

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти